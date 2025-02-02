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МО РФ: ВСУ нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа

Эта провокация служит цели отвлечь внимание мировой общественности от зверств киевского режима, совершенных в населенном пункте Русское Поречное.
2025-02-02 01:07:43
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Украинские националисты нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области. Об это сообщили в Министерстве обороны РФ.

Пуск ракет ВСУ из Сумской области зафиксировали российские средства ПВО. В оборонном ведомстве уточнили, что эта провокация служит цели отвлечь внимание мировой общественности от зверств киевского режима, совершенных в селе Русское Поречное.

Ранее в ООН осудили действия украинских боевиков в Русском Поречном, где бойцы ВС РФ обнаружили жестоко убитых мирных жителей. Организация Объединенных Наций подчеркнула, что выступает против убийств мирного населения.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Никоалй Баранов.

#Минобороны РФ #Курская область #ВСУ #Суджа
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