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Хинштейн назвал удар ВСУ по интернату в Судже нечеловеческим зверством

Врио губернатора Курской области отметил, что достоверно неизвестно о количестве пострадавших в результате атаки боевиков.
Сергей Лебедев 2025-02-02 10:08:51
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Удар украинских боевиков по интернату в городе Суджа Курской области является преступлением, которому нет прощения и у которого нет сроков давности. Об этом сегодня заявил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

«Нечеловеческое зверство киевского режима, которому нет и не может быть оправдания», - написал врио губернатора Курской области в своем Telegram-канале.

Александр Хинштейн отметил, что на данный момент достоверно неизвестно о количестве пострадавших в результате атаки националистов.

Напомним, ранее Министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ выпустили ракеты по интернату в Судже. Атаку зафиксировали средства ПВО. По данным ведомства, провокация была устроена для отвлечения внимания от зверств боевиков в Русском Поречном.

#ракеты #Курская область #ВСУ #атака #Александр Хинштейн #Суджа
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