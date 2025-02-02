Хинштейн назвал удар ВСУ по интернату в Судже нечеловеческим зверством

Удар украинских боевиков по интернату в городе Суджа Курской области является преступлением, которому нет прощения и у которого нет сроков давности. Об этом сегодня заявил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

«Нечеловеческое зверство киевского режима, которому нет и не может быть оправдания», - написал врио губернатора Курской области в своем Telegram-канале.

Александр Хинштейн отметил, что на данный момент достоверно неизвестно о количестве пострадавших в результате атаки националистов.

Напомним, ранее Министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ выпустили ракеты по интернату в Судже. Атаку зафиксировали средства ПВО. По данным ведомства, провокация была устроена для отвлечения внимания от зверств боевиков в Русском Поречном.