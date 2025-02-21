Новейший барражирующий боеприпас «КУБ-2-Э» показали на выставке IDEX

Ударный БПЛА «Форпост» сможет применять барражирующие боеприпасы. О расширении возможностей беспилотника заявили его разработчики на выставке вооружений IDEX в Абу-Даби. Также в разработке версия дрона с радиолокатором, который сможет отслеживать наземные и надводные цели.

Наследному принцу Дубая, а по совместительству и министру обороны Объединенных арабских эмиратов, показали новейший российский управляемый барражирующий боеприпас - «КУБ-2-Э». Это дебют разработки концерна «Калашников» на мировой арене. На заказы из стран Ближнего Востока рассчитывают особо.

Отличительной особенностью конструкции является тандемная компоновка самолета, модель оснащена оптико-электронной системой управления с элементами искусственного интеллекта, внутрь можно загрузить до пяти килограммов как термобарической, так и осколочно-фугасной боевой части. После захвата цели оператором система может самостоятельно поразить цель, в том числе в движении и в условиях радио-электронной борьбы.

На соседнем стенде - достойный конкурент. Комплекс «Ланцет» - БПЛА обеспечивает захват и контроль поражения цели, РЭБа не боится, а барражирующие боеприпасы ближнего и дальнего действия отличает высокая точность. Опыт СВО показал - слова с делом у производителей не расходятся.

Некогда гражданский беспилотник «Суперкам С-350» после модернизации на СВО оказался не менее эффективен. Экспортную версию разведывательного дрона иностранной публике представляют впервые.

«Для Персидского залива мы хотим его предложить, как аппарат двойного назначения. Например, с целью патрулирования границ, для антитеррористических операций, для нефтяных компаний, которых в этом регионе достаточно», - рассказала официальный представитель группы компаний «Беспилотные летательные системы» Екатерина Сгировская.

Среди крылатых новинок - учебно-тренировочный самолет УТС-800. Такую модель для обучения военных пилотов ждали давно. Первые машины уже поступили на баланс Минобороны РФ. Теперь экспортная модель должна заинтересовать иностранных коллег.

Расположенный рядом «Панцирь» уже нашел потенциальных заказчиков. Местная компания производит суда и готова разместить на них российскую установку. Гости выставки признаются - посещение российского павильона производит неизгладимое впечатление.

«Сейчас мы находимся в российском павильоне. Это удивительный опыт, мы ознакомились с новыми технологиями и видами военного снаряжения, которые производятся в России», - отметил посетитель выставки из Шри-Ланки Don Asitha.

Лишь за два дня работы площадки общая сумма сделок среди компаний-участников достигла рекордной отметки. В следующий раз гиганты военной отрасли и подающие надежды компании-новички встретятся только через два года на IDEX 2027.