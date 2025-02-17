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Более 40 производителей из РФ покажут новинки на выставке IDEX-2025

Все изделия доработаны с учетом реалий современного конфликта.
Владимир Рубанов 2025-02-17 10:05:18
© Фото: Telegram/roe_russia

В понедельник в Абу-Даби открывается международная оборонная выставка IDEX-2025, где «Рособоронэкспорт» представит рекордное за последнее время количество новинок российской оборонной промышленности.

В выставке принимают участие более 40 российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Все изделия, которые они привезли, доработаны с учетом реалий современного конфликта.

Во время выставки «Рособоронэкспорт» планирует провести ряд встреч и переговоров с делегациями из стран Ближнего Востока. На них будут обсуждать возможности технологического и военного сотрудничества. Публичные презентации охватят как новейшие вооружения, так и обзоры по современному российскому оружию.

Международная выставка вооружений IDEX-2025 пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби. Она соберет участников и гостей из более чем 65 стран мира.

Российская делегация во главе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым уже прибыла в ОАЭ. Первый заместитель председателя правительства РФ встретился с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и рассказал ему об экспозиции России.

#в стране и мире #техника #Выставка #вооружения #оаэ #Абу-Даби #рособоронэкспорт #экспорт #IDEX-2025
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