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Тульские оружейники представили в Абу-Даби новейший ПТРК «Корнет-ЭМ»

Противотанковый ракетный комплекс получил выносной пульт управления и облегченные ракеты «Булат».
Надежда Котормус 2025-02-18 22:36:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Абу-Даби на Международной оборонной выставке IDEX-2025 российские оружейники впервые показали ПТРК «Корнет-ЭМ» с выносным пультом дистанционного управления и облегченными ракетами «Булат». Это обновленная версия комплекса, на счету которого сотни, если не тысячи пораженных танков и бронемашин врага в зоне специальной операции. Оператору теперь не нужно находиться рядом с пусковой установкой.

«Опыт СВО показал, что сейчас более 80 процентов целей на поле боя это не танки. Это БМП, БТР, автомобили, снайперские точки, вышки связи. Для них не нужна бронепробиваемость в метр. То есть вот эта ракета "Булат" с дальностью полеты в 3,5 километра способна уничтожать практически все цели», - отмечает представитель компании-разработчика.

Модификации «Корнета» давно поставляются более чем в 20 стран. Обновленная версия ПТРК явно заинтересует и текущих пользователей, и новых клиентов.

Также на выставку полторы сотни экспонатов привез концерн «Калашников». Например, линейку автоматов АК-15 пополнили компактные версии. Они могут заинтересовать бойцов специальных подразделений. В топ разработок с высоким экспортным потенциалом вошел и легкий ручной пулемет в калибре 7,62. Его за рубежом представили впервые.

Гости выставки признаются, что маркировка на оружии «сделано в России» для них давно является знаком качества.

«У России отличные технологии. Они не широко представлены в мире, поэтому IDEX - отличное место для знакомства с российской продукцией. Обычно в мире проводят улучшение и модернизацию старых моделей. Отличие России в том, что она создает что-то новое», - подчеркивают иностранные представители.

Ранее «Звезда» рассказывала, что на выставке в Абу-Даби также был представлен российский вертолет Ка-32А11М. Он специально адаптирован для борьбы с пожарами в небоскребах.

#Выставка #оружие #ПТРК #Абу-Даби #«Корнет-ЭМ» #idex
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