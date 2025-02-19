Мантуров: модернизация дронов идет у линии боевого соприкосновения

Модернизация дронов очень часто происходит вблизи линии боевого соприкосновения при помощи 3D-принтеров, заявил первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров.

«Это происходит непосредственно вблизи от линии соприкосновения. Поэтому процесс модернизации и внедрения тех запросов, которые есть от Министерства обороны, происходит постоянно», - сказал он корреспонденту «Звезды» Павлу Кутаренко.

Также Мантуров отметил, что Россия находится в активной фазе развития беспилотников и идет в ногу с другими странами, которые тоже развивают это направление.

Ранее первый зампред правительства заявил, что ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» в ближайшее время в рамках модернизации оснастят лазерным комплексом. Об этом Мантуров сообщил на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.