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Мантуров: модернизация дронов идет у линии боевого соприкосновения

В зоне боев российские дроны совершенствуют с помощью 3D-печати, отметил первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров.
Павел Кутаренко 2025-02-19 17:26:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Модернизация дронов очень часто происходит вблизи линии боевого соприкосновения при помощи 3D-принтеров, заявил первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров.

«Это происходит непосредственно вблизи от линии соприкосновения. Поэтому процесс модернизации и внедрения тех запросов, которые есть от Министерства обороны, происходит постоянно», - сказал он корреспонденту «Звезды» Павлу Кутаренко.

Также Мантуров отметил, что Россия находится в активной фазе развития беспилотников и идет в ногу с другими странами, которые тоже развивают это направление.

Ранее первый зампред правительства заявил, что ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» в ближайшее время в рамках модернизации оснастят лазерным комплексом. Об этом Мантуров сообщил на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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