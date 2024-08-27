Координационный совет по защите приграничья решил 37 вопросов из 55

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов заявил, что с начала работы Координационного совета по военной безопасности приграничья были решены 37 из 55 проблемных вопросов.

«Всего с начала работы оперативными штабами приграничных субъектов направлено 55 проблемных вопросов. На сегодня решены 37», - доложил он министру обороны России Андрею Белоусову в ходе заседания Совета.

Он уточнил, что сейчас в стадии выполнения находятся 18 вопросов в интересах группировки войск «Курск» - необходимые решения по ним уже приняты. Восемь из этих вопросов касаются обеспечения комплексами и приборами наблюдения и разведки, а оставшиеся 10 связаны с поставками отдельных номенклатур средств поражения, а также другого имущества. Отмечено, что решение этих вопросов в данный момент продолжается в плановом порядке.

Тридцать девять вопросов поступило от оперштаба администрации Курской области. Из этого числа в полном объеме удалось решить 21 вопрос. Два вопроса их этого числа относились к передаче имущества связи ФМБА. При этом продолжается решение вопросов, связанных с дополнительным обеспечением артиллерийскими боеприпасами.

Оперативными штабами группировок «Белгород» и «Брянск» было направлено по восемь проблемных вопросов - их удалось отработать в суточном режиме. В группировки в нужном количестве были поставлены квадроциклы, беспилотники, приборы ночного видения и тепловизоры, а также средства связи, комплексы противодействия БПЛА, медицинское и другое имущество.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что по выполнению отдельных поручений министра обороны с прошлого заседания Координационного совета сегодня удалось решить семь задач из 11, а еще четыре предполагается решить сегодня.

Гаджимагомедов подчеркнул, что поручения снимут с контроля только по решению министра обороны после получения объективных докладов от ответственных органов военного управления и должностных лиц субъектов, с обязательным подтверждением информации непосредственно в группировках.

Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе заседания Координационного совета подчеркнул, что решения Совета необходимо всегда доводить до фактического результата.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.