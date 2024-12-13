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Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск «Восток»

Министр обороны заслушал доклады о текущей обстановке в зоне спецоперации.
2024-12-13 10:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск «Восток». Он заслушал доклады командования о выполнении боевых задач и текущей обстановке в зоне специальной операции, а также о характере действий врага. Об этом сегодня сообщили в МО РФ.

Командующий группировкой войск «Восток» генерал-лейтенант Андрей Иванаев доложил главе военного ведомства, что за месяц бойцы взяли под контроль территорию площадью более 300 квадратных километров и освободили семь населенных пунктов. По его словам, в результате эффективного применения высокоточных средств поражения и ударных БПЛА боевики несут существенные потери.

Также министру обороны представили результаты модернизации штатного вооружения для повышения эффективности борьбы с беспилотниками. Улучшаются и средства связи, а также образцы роботизированных комплексов, которые применяются в зоне СВО.

Андрей Белоусов поблагодарил командный состав подразделений группировки за высокие результаты боевой работы. Он также вручил государственные награды военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал пункт управления группировки войск «Север». Он заслушал доклад генерал-полковника Александра Лапина о ходе боевых действий в зоне ответственности группировки и вручил награды отличившимся военнослужащим.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #восток #МО РФ #Андрей Белоусов #СВО
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