Командующим Черноморским флотом назначен Сергей Пинчук

Новым командующим Черноморским флотом назначен вице-адмирал Сергей Пинчук, сообщил сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании оборонного ведомства.

Новым главкомом ВМФ назначен адмирал Александр Моисеев, командующим Северным флотом вместо него стал вице-адмирал Константин Кабанцов. В сообщении ведомства сказано, что министром был доведен указ президента России.

В ходе поздравления с назначением на новые должности Шойгу отметил, что Моисеев, Кабанцов и Пинчук понимают огромную ответственность, которая легла на их плечи. Глава оборонного ведомства выразил надежду, что все трое справятся с поставленными перед ними задачами.

Также в ходе селекторного совещания Шойгу заявил, что ВМФ получит еще три МРК типа «Каракурт» в этом году.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.