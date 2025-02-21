Сенаторы внесли законопроект о полном выходе США из ООН

Группа сенаторов-республиканцев внесла в Конгресс США законопроект, предусматривающий полный выход Соединенных Штатов из состава Организации Объединенных Наций. Текст документа размещен на сайте одного из инициаторов - сенатора Майка Ли. Он свидетельствует о намерении радикально пересмотреть отношения США с этой международной организацией.

Согласно законопроекту, президент США обязан «полностью аннулировать членство Соединенных Штатов в ООН», включая участие в ее органах, агентствах, комиссиях и других связанных структурах. Предлагаемые меры также включают прекращение финансирования ООН и ее подразделений, запрет на повторное вступление в организацию без одобрения сената, а также отказ от участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН.

Эта инициатива перекликается с недавними действиями президента Дональда Трампа, который 4 февраля подписал указ о переоценке роли США в ООН. Тогда глава государства заявил, что организация «плохо управляется и не выполняет свою работу», что вызвало широкий резонанс в политических кругах. Новый законопроект, по мнению его авторов, должен стать логическим продолжением этой политики.

Пока неясно, наберет ли документ достаточную поддержку в конгрессе, однако он уже стал предметом активных дискуссий как в США, так и за их пределами.

Ранее США вышли из ЮНЕСКО, Парижского соглашения по климату, Всемирной организации здравоохранения, Совета по правам человека ООН. Кроме того, президент Дональд Трамп обещал вывести страну из Всемирной торговой организации.