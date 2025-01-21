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Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ

Среди прочего президент США объяснил свое решение требованием «несправедливо обременительных выплат» со стороны ВОЗ .
Елизавета Кондрикова 2025-01-21 05:58:29
© Фото: Vincent Isore via www.imago-imag, www.imago-images.de Globallookpress

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здоровья (ВОЗ), передает телеканал CNN. Американский лидер заявил, что это «важный вопрос», когда ему передавали черную папку для подписания соответствующего документа.

В качестве причин называются «неправильные действия» организации во время урегулирования пандемии COVID-19, неспособность провести необходимые реформы и продемонстрировать независимость от политического влияния стран-участниц ВОЗ.

Трамп также посчитал, что США нечестно платят организации больше денег, чем некоторые другие государства, приведя в пример Китай. Сообщается, что ВОЗ продолжает требовать от Вашингтона «несправедливо обременительных выплат», уточняет RT.

Напомним, в понедельник, 20 января, состоялось вступление в должность 47-го президента США. За первые сутки своей работы Трамп успел подписать ряд важных указов. В частности, он аннулировал 78 решений своего предшественника Джо Байдена и объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату.

#сша #Дональд Трамп #ВОЗ #президент США #указ #выход из воз
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