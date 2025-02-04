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США вышли из Совета ООН по правам человека

Соединенные Штаты решили выйти из Совета, так как он «не выполнил своего предназначения и продолжает использоваться в качестве органа защиты стран, совершающих ужасающие нарушения прав человека».
Виктория Бокий 2025-02-04 23:57:23
© Фото: Ken Cedeno, Pool via Consolidated News Photos, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Новый указ подразумевает выход Соединенных Штатов из двух организаций ООН. Что касается БАПОР, то, исходя из указа, в США теперь запрещено будущее финансирование агентства.

Ранее издание Politico сообщало со ссылкой на Белый дом, что США выходит из Совета, потому что он «не выполнил своего предназначения и продолжает использоваться в качестве органа защиты стран, совершающих ужасающие нарушения прав человека».

#ООН #сша #Дональд Трамп #Белый дом #совет по правам человека #БАПОР
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