США вышли из Совета ООН по правам человека

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Новый указ подразумевает выход Соединенных Штатов из двух организаций ООН. Что касается БАПОР, то, исходя из указа, в США теперь запрещено будущее финансирование агентства.

Ранее издание Politico сообщало со ссылкой на Белый дом, что США выходит из Совета, потому что он «не выполнил своего предназначения и продолжает использоваться в качестве органа защиты стран, совершающих ужасающие нарушения прав человека».