Уолтц: Трамп разочарован действиями и риторикой Зеленского

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп разочарован действиями и «вызывающей» риторикой Зеленского, чьи оскорбления назвали неприемлемыми. С таким высказыванием выступил помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

В Вашингтоне вновь обвинили главу киевского режима в том, что тот отверг конструктивную работу по сделке по ресурсам, и призвали вновь сесть за стол переговоров по данному вопросу, приводит слова политика ТАСС.

Речь идет о предложенной американской стороной сделке о передаче США украинских редкоземельных металлов в обмен на оказанную ранее помощь. Ранее на Украину для подписания документа прибыл министр финансов США Скотт Бессент, однако Зеленский не принял того, и Бессенту пришлось вернуться «пустым».

Напомним, ранее Зеленский выступил с критикой в адрес Трампа, заявив, что тот живет в «пространстве дезинформации». На его слова резко отреагировали в Вашингтоне, пообещав, что тот «пожалеет за то, что облил грязью» американского лидера.