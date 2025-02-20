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Уолтц: Трамп разочарован действиями и риторикой Зеленского

Ранее на Украину с визитом прибыл министр финансов США Бессент, однако Зеленский не принял его.
Елизавета Кондрикова 2025-02-20 22:05:48
© Фото: White House via Globallookpress.com

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп разочарован действиями и «вызывающей» риторикой Зеленского, чьи оскорбления назвали неприемлемыми. С таким высказыванием выступил помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

В Вашингтоне вновь обвинили главу киевского режима в том, что тот отверг конструктивную работу по сделке по ресурсам, и призвали вновь сесть за стол переговоров по данному вопросу, приводит слова политика ТАСС.

Речь идет о предложенной американской стороной сделке о передаче США украинских редкоземельных металлов в обмен на оказанную ранее помощь. Ранее на Украину для подписания документа прибыл министр финансов США Скотт Бессент, однако Зеленский не принял того, и Бессенту пришлось вернуться «пустым».

Напомним, ранее Зеленский выступил с критикой в адрес Трампа, заявив, что тот живет в «пространстве дезинформации». На его слова резко отреагировали в Вашингтоне, пообещав, что тот «пожалеет за то, что облил грязью» американского лидера.

#Украина #сша #Дональд Трамп #Белый дом #Владимир Зеленский #сделка #майк уолтц
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