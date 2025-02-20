С обложки журнала Time - до безумного диктатора. Его сравнивают с Садамом Хусейном и высмеивают в соцсетях. Вашингтон достает штрафную красную карточку, после того как в Киеве начали публичную антитрамповскую кампанию.

«К сожалению, президент Трамп, которого я очень уважаю, украинцы испытывают уважение к американскому народу, всегда поддерживающему нас. Однако он живет в пространстве дезинформации», - сказал Зеленский.

Дезинформация по версии Зеленского - слова Трампа о его низком рейтинге - около 4%. И даже попытался доказать обратное заокеанским шефам наспех склеенной статистикой. Одновременно с этим глава Департамента эффективности Илон Маск заявил, что проведет аудит выделенных Украине средств и обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста Гонсало Лира.

В Белом Доме такую эскалацию риторики терпеть не будут. А вице-президент Джей Ди Вэнс прямо заявляет - Зеленский пожалеет о том, что «облил грязью» американского лидера.

«Зеленский пытается изменить мнение президента Трампа, очерняя его в СМИ и в публичном пространстве. Каждый, кто знает президента США, скажет вам, что это отвратительный способ общения с администрацией Трампа», - подчеркнул Вэнс.

То, что киевская риторика в адрес США обострилась особенно в последние несколько месяцев, отмечают и в Кремле.

«Риторика Зеленского оставляет желать лучшего. Для многих глав государств, в отношении которых совершаются такие высказывания, это абсолютно недопустимо и неприемлемо. То что рейтинг Зеленского падает - абсолютно очевидная тенденция», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Команда «ФАС» - и все онлайн-пространство тотчас заполнилось «пятиминуткой ненависти». Трамп Младший напоминает американцам чем занимался Зеленский до президентства. Подключился и голос Америки - Такер Карлсон подробно с юристом разбирают последствия самых абсурдных украинских «запретов».

«Зеленский и его чиновники пытаются уничтожить православие на Украине. Прихожанами украинской православной церкви является большинство граждан Украины. Я защищаю нескольких священников, которых незаконно посадили в тюрьму. Зеленский использует СБУ для арестов и избиения священников», - пояснил юрист Боб Амстердам.

Свое место на первых полосах американских СМИ Зеленский все же получил, и только спонсируемый демократами BBC пишет о том, что Трамп вторит России. Один из участников российско-американских переговоров в Эр-Рияде Майк Уолтц довольно прямолинейно дает очертания текущей позиции по Украине.

«Эпоха бесконечной, разрушительной войны закончилась. Мы считаем, что американские налогоплательщики заслуживают того, чтобы вернуть большую часть своих инвестиций. Эти деньги - возможность для Украины, а вместо этого мы получили агрессивную риторику и реакцию, который президент Трамп не хочет терпеть», - отметил советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц.

И кажется, Зеленский Трампа действительно разозлил. Американский лидер публично и в подробностях раскрыл итоги визита главы минфина США Бессента: в Киеве его попросту проигнорировали.

«Скотт Бессент поехал туда, и с ним обошлись грубо - по сути, они сказали ему “нет”. Зеленский спал и не смог встретиться с ним. Скотт проехал много часов на поезде, и это опасная поездка, мы говорим о министре финансов. Он поехал туда, чтобы подписать документ, а вернулся ни с чем», - прокомментировал Трамп.

Зеленский, продолжает Трамп, выпросил у США 350 миллиардов долларов на конфликт, в котором не мог выиграть, а по счетам платить все же придется.

«Зеленский признает, что половина отправленных денег, пропала. Он сказал - “мы не знаем, где деньги”. Где половина наших денег? Он отказывается проводить выборы. Он очень непопулярен по результатам украинских опросов. Единственное, в чем Зеленский был действительно хорош, так это в том, как он водил Джо Байдена за нос, ему лучше действовать быстро, иначе у него не останется страны», - заключил Трамп.

Теперь Вашингтон не просто диктует Киеву свои условия, но еще и публично унижает Зеленского: Трамп и его команда прямо говорят о его низком рейтинге и активно продвигают идею выборов для которых, как говорит Трамп «пришло время».

На Украине встретили спецпосланника президента США Кита Келлога - его называют одним из вероятных кандидатов в будущих российско-американских переговорах. И в отличие от «уехавшего ни с чем» главы минфина, Келлог явно прибыл с четкими указаниями из Вашингтона.