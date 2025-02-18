МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В МИД назвали поездку Зеленского в Анкару поведением ужа на сковородке

Сегодня в Анкаре состоялись переговоры между Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом по урегулированию украинского конфликта, ранее глава киевского режима выступил на конференции в Мюнхене.
Елизавета Кондрикова 2025-02-18 15:19:58
© Фото: IMAGO, Andreas Stroh, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Поездка Владимира Зеленского в Анкару стала этапом в его международном турне с целью собрать «антитрамповскую коалицию» стран, которые настроены на продолжение кровопролития на Украине и обеспечат финансирование и вооружение ВСУ, пояснил в разговоре со «Звездой» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Именно поэтому Зеленский был и в Мюнхене, и в ряде других государств, и сейчас совершает вот такого рода туризм. Это на самом деле больше похоже на суету и поведение ужа на сковородке», - заявил дипломат.

Речь идет о недавней Мюнхенской конференции и экстренном саммите ЕС в Париже, однако попытки Зеленского не приводят ни к какому результату, заключил специалист. Мирошник отметил, что обстановка на международной арене кардинально поменялась, но глава киевского режима этого еще не понял.

«В данном случае это больше похоже на агонию и суету, попытку ухватиться за последнюю соломинку в стремлении продолжить кровопролитие и сохранить киевский режим», - прокомментировал посол.

Напомним, сегодня днем стартовали двусторонние переговоры между Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом по поводу урегулирования конфликта на Украине.

В это же время в Эр-Рияде проходит встреча российской и американской делегаций. На повестке - подготовка к переговорам по украинскому кризису и возможной встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

#Украина #Турция #Реджеп Тайип Эрдоган #Владимир Зеленский #Анкара #наш эксклюзив #поездка #украинский кризис
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Пожарные в зоне СВО
2
Танковые двигатели. Дизельные
3
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
4
СВО. Инженерные войска
5
Военная приемка во Вьетнаме
6
Народный ОПК
7
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
8
МиГ. 85 лет в строю
9
Военная приемка в Китае
10
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 