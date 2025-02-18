В МИД назвали поездку Зеленского в Анкару поведением ужа на сковородке

Поездка Владимира Зеленского в Анкару стала этапом в его международном турне с целью собрать «антитрамповскую коалицию» стран, которые настроены на продолжение кровопролития на Украине и обеспечат финансирование и вооружение ВСУ, пояснил в разговоре со «Звездой» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Именно поэтому Зеленский был и в Мюнхене, и в ряде других государств, и сейчас совершает вот такого рода туризм. Это на самом деле больше похоже на суету и поведение ужа на сковородке», - заявил дипломат.

Речь идет о недавней Мюнхенской конференции и экстренном саммите ЕС в Париже, однако попытки Зеленского не приводят ни к какому результату, заключил специалист. Мирошник отметил, что обстановка на международной арене кардинально поменялась, но глава киевского режима этого еще не понял.

«В данном случае это больше похоже на агонию и суету, попытку ухватиться за последнюю соломинку в стремлении продолжить кровопролитие и сохранить киевский режим», - прокомментировал посол.

Напомним, сегодня днем стартовали двусторонние переговоры между Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом по поводу урегулирования конфликта на Украине.

В это же время в Эр-Рияде проходит встреча российской и американской делегаций. На повестке - подготовка к переговорам по украинскому кризису и возможной встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.