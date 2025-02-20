Путин переговорил с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщили в пресс-службе Кремля. Разговор ранее анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Подтвержден настрой на дальнейшее поступательное развитие российско-саудовского сотрудничества, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции и энергетика», - говорится в сообщении пресс-службы.

Российский лидер поздравил принца и народ королевства с Днем основания саудовского государства, а также поблагодарил за создание благоприятных условий для проведения встречи делегаций России и США в столице страны Эр-Рияде.

Отдельно стороны договорились продолжать тесное сотрудничество в рамках «ОПЕК плюс», отмечает Радио Sputnik.

Напомним, речь идет о первой за последнее время встрече на высоком уровне представителей Москвы и Вашингтона. Нашу страну на ней представляли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Результатом контакта стало оформление переговорного процесса по Украине.