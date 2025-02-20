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Путин проведет международный телефонный разговор

Беседа запланирована на вторую половину дня.
Владимир Рубанов 2025-02-20 14:03:23
© Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во второй половине дня 20 февраля проведет международный телефонный разговор. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя рабочую программу президента.

«Сегодня в рабочей программе президента есть международный телефонный разговор. Это будет вторая половина дня», - сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что ранее в Санкт-Петербурге Путин в ходе общения с представителями СМИ упомянул о планах провести ряд телефонных переговоров.

Накануне в ходе посещения НПП «Радар ммс» президент ответил на некоторые вопросы журналистов. В основном они были связаны с телефонным разговором главы государства с президентом США Дональдом Трампом, а также с итогами российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

Российский лидер, в частности, сказал, что США и РФ предстоит решить вопрос о продлении СНВ-3, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине, и добавил, что постоянное выдворение дипломатов из Вашингтона и Москвы не приведет ни к чему хорошему.

#Кремль #Владимир Путин #Дмитрий Песков #телефонный разговор #Международные отношения
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