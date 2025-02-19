Путин заявил, что США и РФ предстоит решить вопрос о продлении СНВ-3

Президент России Владимир Путин заявил, что России и Соединенным Штатам предстоит решить вопрос относительно продления Договора СНВ-3.

«Есть такой вопрос, как продление СНВ-3. Все подзабыли, наверное. Я напомню, что ровно через год, в феврале, заканчивается действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений», - отметил Путин.

ДСНВ (СНВ-3), подписанный в 2010 году между Россией и США, регулирует ограничение ядерных арсеналов обеих стран. В 2021 году его действие было продлено на пять лет, однако дальнейшая судьба соглашения остается неопределенной.

Документ предусматривает ограничение для России и США числа ядерных боеголовок, межконтинентальных баллистических ракет и бомбардировщиков. Об односторонней приостановке участия РФ в соглашении Путин объявил в послании Федеральному собранию в феврале 2023 года. Президент подчеркнул, что Москва не выходит из договора, а приостанавливает его действие.