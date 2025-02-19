Уотерс заподозрил Зеленского в подготовке побега с территории Украины

Владимир Зеленский, скорее всего, попытается сбежать с территории Украины. Такое предположение сделал сооснователь музыкальной группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

«Я подозреваю, что он занят поиском расписания рейсов, потому что он сбежит. Вопрос только в том, когда», - сказал Уотерс в интервью RT.

По мнению музыканта, Москва и Вашингтон не воспринимают Зеленского всерьез, поэтому он не оказывает никакого влияния на ситуацию вокруг украинского кризиса. Зеленский в безвыходном положении и должен держаться подальше от вмешательства в переговорный процесс, считает Уотерс.

Напомним, накануне в Эр-Рияде состоялись переговоры России и США. За 4,5 часа беседы стороны обозначили основные направления развития двусторонних отношений.

На Украине болезненно восприняли начало диалога между Россией и США. Находящийся с визитом в Турции Владимир Зеленский даже отменил визит в Саудовскую Аравию.

Президент США Дональд Трамп позже выразил разочарование подобной позицией официального Киева. По мнению главы Белого дома, у Зеленского было три года на то, чтобы сесть за стол переговоров и решить вопрос без территориальных потерь.