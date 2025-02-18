Глава киевского режима Владимир Зеленский отменил запланированный на предстоящую среду, 19 февраля, визит в Саудовскую Аравию. Об этом он заявил после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, визит в королевство перенесен на 10 марта.

«Я не поеду в Саудовскую Аравию», - сказал он.

В разговоре со «Звездой» посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что поездка главы киевского режима в Анкару является частью его турне по сбору «антитрамповской коалиции» стран. По словам дипломата, все это похоже на поведение ужа на сковородке.

Посол отметил, что обстановка на международной арене кардинально изменилась, однако Зеленский этого еще не понял.