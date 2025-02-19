Трамп заявил, что разочарован позицией Украины по переговорам США и РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован сведениями о недовольстве Киева переговорами России и США по урегулированию на Украине. Он считает, что конфликт на Украине можно было решить без территориальных потерь «даже посредственным переговорщиком» еще несколько лет назад.

«У них было 3 года, чтобы сесть за стол переговоров», - заявил лидер США.

Также он назвал состоявшиеся переговоры делегаций США и России в Эр-Рияде «очень хорошими», добавив, что по их итогам стал «намного более уверен» в достижимости сделки по урегулированию на Украине.

Напомним, сегодня в Эр-Рияде завершились переговоры представителей России и США на высоком уровне, они длились более четырех часов. Стороны договорились создать отдельные команды для обсуждения мирного урегулирования на Украине. По словам Сергея Лаврова, РФ и США договорились сформировать в ближайшее время переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.

В это время Зеленский был в Анкаре, его визит является частью турне по сбору «антитрамповской коалиции» стран. Во время переговоров с Эрдоганом он отменил свою запланированную на предстоящую среду поездку в Саудовскую Аравию. Посол Родион Мирошник отметил, что обстановка на международной арене сегодня кардинально изменилась, однако Зеленский этого еще не понял.