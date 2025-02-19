Белый дом: Трамп не будет терпеть обострение риторики от Зеленского

Президент США Дональд Трамп «не намерен терпеть» обострение риторики со стороны Владимира Зеленского, заявили в Белом доме. С таким заявление выступил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Речь идет об «удивительном сопротивлении» Киева на фоне предложенной Трампом сделки по предоставлению США половины украинских редкоземельных минеральных ресурсов. По словам Уолтца, Вашингтон ждет от Киева возмещения средств за военную помощь.

В администрации президента США также отметили, что будут приветствовать вклад европейских стран в оборону Украины, а не только в собственную обороноспособность.

Напомним, ранее Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов» и обвинил главу киевского режима в продолжении конфликта на Украине из-за нежелания потерять «кормушку» в виде американской помощи.

Президент США также указал на низкую поддержку Зеленского со стороны населения Украины, в ответ на это последний обвинил Трампа в том, что тот живет в «дезинформационном пространстве».