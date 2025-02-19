МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белый дом: Трамп не будет терпеть обострение риторики от Зеленского

Ранее Зеленский обвинил Трампа в том, что тот «живет в дезинформационном пространстве».
Елизавета Кондрикова 2025-02-19 21:43:45
© Фото: HOCH ZWEI, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп «не намерен терпеть» обострение риторики со стороны Владимира Зеленского, заявили в Белом доме. С таким заявление выступил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Речь идет об «удивительном сопротивлении» Киева на фоне предложенной Трампом сделки по предоставлению США половины украинских редкоземельных минеральных ресурсов. По словам Уолтца, Вашингтон ждет от Киева возмещения средств за военную помощь.

В администрации президента США также отметили, что будут приветствовать вклад европейских стран в оборону Украины, а не только в собственную обороноспособность.

Напомним, ранее Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов» и обвинил главу киевского режима в продолжении конфликта на Украине из-за нежелания потерять «кормушку» в виде американской помощи.

Президент США также указал на низкую поддержку Зеленского со стороны населения Украины, в ответ на это последний обвинил Трампа в том, что тот живет в «дезинформационном пространстве».

#Украина #сша #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #полезные ископаемые #майк уолтц
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Пожарные в зоне СВО
2
Танковые двигатели. Дизельные
3
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
4
СВО. Инженерные войска
5
Военная приемка во Вьетнаме
6
Народный ОПК
7
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
8
МиГ. 85 лет в строю
9
Военная приемка в Китае
10
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 