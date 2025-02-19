Трамп: Зеленский должен действовать быстро, иначе он лишится страны

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Зеленского за отказ проводить выборы на Украине, назвав того «диктатором без выборов», который пытается продолжить конфликт в попытке сохранить «кормушку» в виде американской помощи.

«Диктатор без выборов, Зеленский должен действовать быстро, иначе у него не останется страны», - написал Трамп в своем аккаунте в Truth Social.

В своем сообщении в соцсети американский лидер также констатировал провал Европы в вопросе мирного разрешения украинского кризиса, а предыдущий президент США Джо Байден, по словам Трампа, даже «не пытался» принести мир в регион. Мирное урегулирование же «под силу только Трампу и его администрации», добавил он, напомнив об «успешных переговорах» с Москвой.

Напомним, накануне американский президент также спрашивал, куда делись деньги, которые страна передавала Украине. Речь идет о 350 миллиардах долларов. В сообщении в Truth Social Трамп подчеркнул, что Вашингтон потратил на Украину на 200 миллиардов долларов больше, чем страны Европы.

Одновременно с этим ранее он указал на низкий рейтинг Зеленского среди избирателей и призвал провести выборы в стране.