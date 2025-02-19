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Толстой: слова Трампа о рейтинге Зеленского должны заинтересовать Киев

По словам Трампа, всего 4% украинцев поддерживают Зеленского.
Виктория Бокий 2025-02-19 12:20:28
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Заявление Трампа о низком рейтинге Владимира Зеленского на Украине должно заинтересовать тех людей в Киеве, кто считает себя властью. Об этом сказал корреспонденту «Звезды» зампредседателя Госдумы Петр Толстой.

«Трамп обозначил, что, по его данным, поддержка составляет 4%. Это мощно. Это заявление, мне кажется, очень будет интересно тем людям, которые называют себя политиками в Киеве», - подчеркнул Толстой.

Также собеседник телеканала отметил, что выборы на Украине - это одно из условий для продвижения переговоров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине необходимо провести выборы. Глава Белого дома также указал на низкий рейтинг Зеленского со стороны избирателей, который составляет всего 4%.

Напомним, что слова Трампа о низком рейтинге Зеленского последовали после российско-американских переговоров в Эр-Рияде. По мнению американского лидера, если Киев хочет сесть за стол переговоров, то необходимо провести выборы. 

#сша #Дональд Трамп #Рейтинг #петр толстой #Владимир Зеленский #наш эксклюзив
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