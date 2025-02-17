Советник Уолтц: США ждут от Киева возмещения средств за военную помощь

Советник по национальной безопасности президента США Майк Уолтц заявил на Fox News, что Владимир Зеленский поступил бы «очень мудро», если бы принял предложенную Трампом сделку о предоставлении США половины украинских редкоземельных минеральных ресурсов в обмен на постоянную поддержку.

Уолтц заявил, что не может представить себе лучшей гарантии безопасности, чем «совместное инвестирование с президентом Трампом».

«Американский народ заслуживает возмещения, заслуживает какой-то компенсации за миллиарды, которые он вложил», - сказал он.

Советник президента добавил, что Соединенные Штаты «приняли на себя основную тяжесть поддержки» Киева. Он отметил, что Европа оказывала военную помощь в форме долга, а США помогали без каких-либо предварительных условий.

Соединенные Штаты предложили Украине сделку по обеспечению доступа к природным ресурсам, но без гарантий участия Киева в процессе дипломатического урегулирования, сообщило агентство Bloomberg. В то же время NBC сообщил, что Вашингтон предложил Киеву разместить свои войска для обеспечения безопасности в обмен на владение 50% редкоземельных минералов.

Украинские власти отказались от этих условий. Зеленский заявил, что в этой редакции документ не защищает интересы Украины.