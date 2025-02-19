МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп заявил, что хочет узнать судьбу выделенных Киеву денег

По информации американского лидера, США передали Киеву примерно $350 млрд.
Ирина Егорова 2025-02-19 04:11:18
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп задался вопросом о судьбе выделенных Киеву денег в качестве военной помощи. По информации американского лидера, США выделили Киеву примерно $350 млрд.

«Куда делись все деньги, которые мы давали Украине? Зеленский сам не знает, где половина денег, которые дали США», - сказал он в ходе выступления в Белом доме.

Трамп отметил, что Украине предстоит выяснить, куда делись все переданные деньги или же заплатить. Также американский лидер подчеркнул, что ни разу не видел никакой отчетности по выделенным сотне миллиардов долларов.

Советник по национальной безопасности президента США Майк Уолтц ранее заявил, что Соединенные Штаты «приняли на себя основную тяжесть поддержки» Киева. Он отметил, что Европа оказывала военную помощь в форме долга, а США помогали без каких-либо предварительных условий. 

На данный момент Соединенные Штаты предложили Украине сделку по обеспечению доступа к природным ресурсам на 500 миллиардов долларов в качестве оплаты за военную помощь, но без гарантий участия Киева в процессе дипломатического урегулирования.

На территории Украины находятся месторождения более 20 редкоземельных элементов из перечня 30, которые определены Европейским союзом как «критическое сырье». Особенно западным странам интересны залежи лития и титана. Он необходим для военной и авиакосмической промышленностей, но его в значительной мере поставляют из России и Китая. При этом же в семерку лидеров по производству губчатого титана входит Украина.

#Украина #сша #Трамп #деньги #военная помощь
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Пожарные в зоне СВО
2
Танковые двигатели. Дизельные
3
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
4
СВО. Инженерные войска
5
Военная приемка во Вьетнаме
6
Народный ОПК
7
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
8
МиГ. 85 лет в строю
9
Военная приемка в Китае
10
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 