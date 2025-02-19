Трамп заявил, что хочет узнать судьбу выделенных Киеву денег

Президент США Дональд Трамп задался вопросом о судьбе выделенных Киеву денег в качестве военной помощи. По информации американского лидера, США выделили Киеву примерно $350 млрд.

«Куда делись все деньги, которые мы давали Украине? Зеленский сам не знает, где половина денег, которые дали США», - сказал он в ходе выступления в Белом доме.

Трамп отметил, что Украине предстоит выяснить, куда делись все переданные деньги или же заплатить. Также американский лидер подчеркнул, что ни разу не видел никакой отчетности по выделенным сотне миллиардов долларов.

Советник по национальной безопасности президента США Майк Уолтц ранее заявил, что Соединенные Штаты «приняли на себя основную тяжесть поддержки» Киева. Он отметил, что Европа оказывала военную помощь в форме долга, а США помогали без каких-либо предварительных условий.

На данный момент Соединенные Штаты предложили Украине сделку по обеспечению доступа к природным ресурсам на 500 миллиардов долларов в качестве оплаты за военную помощь, но без гарантий участия Киева в процессе дипломатического урегулирования.

На территории Украины находятся месторождения более 20 редкоземельных элементов из перечня 30, которые определены Европейским союзом как «критическое сырье». Особенно западным странам интересны залежи лития и титана. Он необходим для военной и авиакосмической промышленностей, но его в значительной мере поставляют из России и Китая. При этом же в семерку лидеров по производству губчатого титана входит Украина.