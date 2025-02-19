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США провели испытательный пуск ракеты Minuteman III

Целью запуска заявлена «демонстрация готовности ядерных сил».
Сергей Лебедев 2025-02-19 16:18:44
© Фото: Airman 1st Class Olga Houtsma, Keystone Press Agency, Global Look Press

Соединенные Штаты провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без вооружений. Об этом сообщили в пресс-службе базы Космических сил США Ванденберг. Утверждается, что МБР была оснащена телеметрической головной частью для совместных испытаний.

«Невооруженная межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III выпущена в рамках тестового испытания в 01.00 19 февраля», - говорится в официальном сообщении.

Целью запуска заявлена «демонстрация готовности ядерных сил». Отмечается, что по итогу испытания будет оценена эффективность, надежность и точность ракеты.

Напомним, два года назад Военно-воздушные силы США запросили у конгресса 4,4 миллиарда долларов для замены межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III на Sentinel. Командование ВВС объяснило этом тем, что «Минитмен» является старейшей в мире стратегической ракетной системой наземного базирования.

Уже через год в Пентагоне допустили отказ от программы Sentinel или же внесение в нее изменений. Однако разработка МБР все же продолжилась.

#в стране и мире #МБР #пуск #ракета #сша #minuteman iii
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