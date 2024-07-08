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Пентагон объявил о продолжении программы разработки МБР Sentinel

Стоимость программы разработки баллистической ракеты Sentinel превзошла первоначальные расчеты на 81%.
Ирина Егорова 2024-07-08 23:31:58
© Фото: defense.gov

Министерство обороны США заявило, что разработка новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel будет продолжена, несмотря на то, что стоимость проекта выросла на 81% по сравнению с первоначальными расчетами. Таким образом, общие затраты составят примерно 140,9 млрд долларов США.

«Мы полностью осознаем расходы, но мы также осознаем риски, связанные с немодернизацией наших ядерных сил и непринятием мер по решению реальных угроз, с которыми мы сталкиваемся», - отметил замминистра обороны по закупкам и МТО Уильям Лаплант.

Американское законодательство предусматривает, что если смета на проект превышена на 25%, то работы по нему прекращаются. Исключение составляют ряд особо значимых для национальной безопасности и не имеющих альтернатив инициатив. В случае с программой Sentinel было установлено, что она отвечает заявленным законодательным критериям, сказано в заявлении Пентагона.

Об изменениях в программу американской межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel или отказе от нее стало известно в мае. Решение о будущем программы разработки МБР Sentinel имело три пути: ресертификация программы в том же виде, отмена программы и сертификация с некоторыми изменениями.

#МБР #ракета #программа #Пентагон #разработка #МБР Sentinel
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