Пентагон объявил о продолжении программы разработки МБР Sentinel

Министерство обороны США заявило, что разработка новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel будет продолжена, несмотря на то, что стоимость проекта выросла на 81% по сравнению с первоначальными расчетами. Таким образом, общие затраты составят примерно 140,9 млрд долларов США.

«Мы полностью осознаем расходы, но мы также осознаем риски, связанные с немодернизацией наших ядерных сил и непринятием мер по решению реальных угроз, с которыми мы сталкиваемся», - отметил замминистра обороны по закупкам и МТО Уильям Лаплант.

Американское законодательство предусматривает, что если смета на проект превышена на 25%, то работы по нему прекращаются. Исключение составляют ряд особо значимых для национальной безопасности и не имеющих альтернатив инициатив. В случае с программой Sentinel было установлено, что она отвечает заявленным законодательным критериям, сказано в заявлении Пентагона.

Об изменениях в программу американской межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel или отказе от нее стало известно в мае. Решение о будущем программы разработки МБР Sentinel имело три пути: ресертификация программы в том же виде, отмена программы и сертификация с некоторыми изменениями.