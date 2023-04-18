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ВВС США запросили у Конгресса $4,4 млрд для замены МБР Minuteman III на Sentinel

Максим Крюков
18:27 18.04.2023
Американские ВВС также сообщили, что в 2023 году планируется первый полет бомбардировщика B-21 Raider, а также будет произведена модернизация бомбардировщика В-52.
ВВС США запросили у Конгресса $4,4 млрд для замены МБР Minuteman III на Sentinel
© Фото: Alex Edelman, The Photo Access, GlobalLookPress
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Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки запросили у Конгресса 4,4 миллиарда долларов для замены межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III на Sentinel.

«Minuteman III, впервые развернутая в 1970 году, является старейшей стратегической ракетной системой наземного базирования в мире», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте законодательного органа.

Отмечается, что данная мера имеет решающее значение для ядерной модернизации Соединенных Штатов.

В американских ВВС также сообщили, что в этом году планируется первый полет бомбардировщика B-21 Raider, а также будет произведена модернизация бомбардировщика В-52. На слушаниях министр данного вида вооруженных сил Фрэнк Кендалл отметил, что самой большой задачей ведомства является укрепление способности в сдерживании Китая в Индо-Тихоокеанском регионе и России в Европе.

Ранее стало известно, что Пентагон столкнулся с высоким процентом неготовности истребителей F-35 из парка США, насчитывающего более 540 самолетов. Сообщается, что только около половины истребителей пригодны для выполнения боевых задач. Все это существенно ниже показателя в 65%, что к настоящему времени считается неприемлемым.

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