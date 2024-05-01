Пентагон допустил отказ от программы МБР Sentinel

Чиновники Пентагона допустили отказ от программы американской межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel или внесение в нее изменений. Об этом заявил замминистра обороны по закупкам и МТО Уильям Лаплант.

«Программу можно было бы ресертифицировать практически в том виде, в каком она есть. Второе - программу можно отменить, и третье - можно будет сертифицировать с внесением изменений», - цитирует РИА Новости заявление замминистра обороны США.

Напомним, в конце прошлого года американские военные провели испытательный пуск МБР Minuteman III. Ракету запустили с военной базы Ванденберг в Калифорнии. Из-за возникших аномалий во время полета ее уничтожили над водами Тихого океана. Для расследования инцидента была сформирована комиссия.