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Аэропорт Торонто сообщил о 18 пострадавших при инциденте с самолетом

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них один ребенок.
Владимир Рубанов 2025-02-18 08:25:06
© Фото: CTV © Видео: CTV

По предварительным данным, 18 человек пострадали в результате аварийной посадки самолета Bombardier CRJ 900 авиакомпании Delta Airlines в международном аэропорту Торонто Пирсон в Канаде. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. Инцидент произошел утром 18 февраля.

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них один ребенок. Остальные получили травмы легкой и средней степени тяжести.

На борту самолета находились 76 пассажиров и четыре члена экипажа. Президент аэропорта уточнила, что среди пассажиров были 22 гражданина Канады, остальные - иностранцы.

Самолет перевернулся при посадке. Когда борт из Миннеаполиса пытался приземлиться, порывы ветра достигали 65 км/ч и разносили снег, сообщает AP. Связь между диспетчерской вышкой и пилотом при заходе на посадку была нормальной, и пока неясно, что именно пошло не так.

Начальник пожарной службы аэропорта заявил на пресс-конференции, что расследование причин инцидента продолжается. По его словам, условия посадки были благоприятными - взлетно-посадочная полоса была сухой, бокового ветра не было.

Эта авария стала четвертым крупным авиационным инцидентом в Северной Америке за последние три недели. Пассажирский лайнер и армейский вертолет столкнулись около Национального аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне 29 января. В результате погибли 67 человек. Медицинский транспортный самолет разбился в Филадельфии 31 января, в результате чего погибли шесть человек на борту и еще один человек на земле. А 6 февраля 10 человек погибли в авиакатастрофе на Аляске.

#Аэропорт #авария #Канада #авиасообщение #торонто #Bombardier CRJ 900
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