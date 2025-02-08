AP: все люди на борту пропавшего на Аляске самолета погибли

Спасатели нашли потерпевший крушение на западе Аляски легкий самолет местных авиалиний, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на Береговую охрану США. Все 10 человек на борту погибли. Катастрофа оказалась одной из самых смертоносных в штате за последние 25 лет.

Обломки самолета нашли в пятницу на морском льду. Спасатели вели поиски с вертолета в районе последнего известного местонахождения борта. Для обследования были спущены два человека.

На фотографии, предоставленной Береговой охраной, видно, как разрушенный корпус самолета лежит на морском льду. Двое людей в ярком аварийном снаряжении обследуют обломки.

Одномоторный турбовинтовой самолет Cessna Caravan вылетел из Уналаклита в центральный город штата Ном в четверг днем ​​с девятью пассажирами и пилотом. Это максимальная вместимость джета.

Связь с самолетом пропала менее чем через час. Причины крушения пока не известны. По данным Национальной метеорологической службы, в тот день был небольшой снег и туман. Температура воздуха составляла минус 8,3 по Цельсию.

Незадолго до этого в США произошла крупная авиакатастрофа. 30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и вертолет Black Hawk сухопутных войск столкнулись в небе у вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана. Погибли 67 человек.