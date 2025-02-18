Пассажирский самолет перевернулся на крышу во время посадки в Торонто

Пассажирский самолет Bombardier CRJ 900 авиакомпании Delta Airlines потерпел крушение в международном аэропорту Пирсон в Торонто. Во время посадки он перевернулся на крышу, сообщает Life.

На данный момент известно о восьми пострадавших, передает CTV News. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. По предварительной информации, погибших нет.

Борт возвращался из Миннеаполиса. Сейчас к месту инцидента прибыли аварийные бригады. Работа аэропорта временно приостановлена, не принимаются и не отправляются рейсы.

Полиция Торонто и оперативные службы проводят расследование происшествия. Причины и обстоятельства произошедшего еще стоит установить.