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Пассажирский самолет перевернулся на крышу во время посадки в Торонто

На данный момент известно о восьми госпитализированных.
Ирина Егорова 2025-02-18 00:10:18
© Фото: Huberton, Х

Пассажирский самолет Bombardier CRJ 900 авиакомпании Delta Airlines потерпел крушение в международном аэропорту Пирсон в Торонто. Во время посадки он перевернулся на крышу, сообщает Life.

На данный момент известно о восьми пострадавших, передает CTV News. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. По предварительной информации, погибших нет. 

Борт возвращался из Миннеаполиса. Сейчас к месту инцидента прибыли аварийные бригады. Работа аэропорта временно приостановлена, не принимаются и не отправляются рейсы.

Полиция Торонто и оперативные службы проводят расследование происшествия. Причины и обстоятельства произошедшего еще стоит установить.

#Самолет #крушение #полиция #пострадавшие #торонто
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