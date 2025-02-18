FT: в Европе стали считать США своим противником

Европе пора осознать, что она осталась одна и больше не может рассчитывать на покровительство и поддержку США. К такому выводу пришли журналисты Financial Times.

«Теперь понятно, что Европа одна», - заявил в интервью изданию один из высокопоставленных европейских дипломатов.

Кроме того, он указал на то, что теперь США является противником ЕС.

Раскол между двумя геополитическими союзниками стал очевидным на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Выступая с трибуны, вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс упрекнул европейцев в подавлении свободы слова и отсутствии демократии. По словам Вэнса, Брюсселю угрожают не Москва и Пекин, а отход Старого света от собственных ценностей.

Откровения Вэнса привели в ужас европейских политиков. Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал прошедший форум «европейским кошмаром». По его мнению, США при Дональде Трампе живут на отдельной планете.

Речь Джей Ди Вэнса произвела такое сильное впечатление на Хойсгена, что выступая на закрытии мероприятия он не выдержал и разрыдался. Коллегам пришлось успокаивать его прямо на трибуне.