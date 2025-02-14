МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава ЕК заявила, что многие в ЕС сбиты с толку заявлениями властей США

Фон дер Ляйен призвала прислушаться к сути замечаний - возможно, есть такие, с которыми Евросоюз может согласиться.
Марина Крижановская 2025-02-14 17:57:06
© Фото: Philipp von Ditfurthdpa

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Европе у многих обеспокоенность вызвали заявления американских партнеров. При этом она отметила, что обе стороны - и Соединенные Штаты, и ЕС - хотели бы «положить конец кровопролитию» и «справедливого и прочного мира». Свои заявления она сделала, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Многие в сфере безопасности в Европе были сбиты с толку, а некоторые даже обеспокоены комментариями, сделанными высокопоставленными чиновниками США в начале этой недели. Но нам нужно быть честными. И нам нужно избегать возмущения и крика», - призвала фон дер Ляйен, ее выступление транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

Также фон дер Ляйен добавила, что, прислушавшись к сути замечаний, можно понять, откуда они идут, и признать, что есть такие, с которыми Евросоюз может согласиться.

В то же время глава ЕК заявила, что еврообъединение хотело бы такого мира, который бы привел Украину к процветанию и суверенитету, и упомянула о гарантиях безопасности для нее.

«И Украине должны быть предоставлены надежные гарантии безопасности. Мне кажется особенно важной необходимость того, чтобы Европа не только говорила откровенно, но и действовала соответственно. Так что пусть не будет места никаким сомнениям», - отметила Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, в пятницу началась Мюнхенская конференция по безопасности, которая традиционно проходит в феврале в Германии. Но Россию не приглашали на мероприятие, о чем сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

 

#в стране и мире #Украина #сша #Германия #Урсула фон дер Ляйен #Мюнхенская конференция #глава Еврокомиссии #украинский конфликт #сбить с толку
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Танковые двигатели. Дизельные
2
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
3
СВО. Инженерные войска
4
Военная приемка во Вьетнаме
5
Народный ОПК
6
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
7
МиГ. 85 лет в строю
8
Военная приемка в Китае
9
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
10
Связь в зоне СВО. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 