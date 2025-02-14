Глава ЕК заявила, что многие в ЕС сбиты с толку заявлениями властей США

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Европе у многих обеспокоенность вызвали заявления американских партнеров. При этом она отметила, что обе стороны - и Соединенные Штаты, и ЕС - хотели бы «положить конец кровопролитию» и «справедливого и прочного мира». Свои заявления она сделала, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Многие в сфере безопасности в Европе были сбиты с толку, а некоторые даже обеспокоены комментариями, сделанными высокопоставленными чиновниками США в начале этой недели. Но нам нужно быть честными. И нам нужно избегать возмущения и крика», - призвала фон дер Ляйен, ее выступление транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

Также фон дер Ляйен добавила, что, прислушавшись к сути замечаний, можно понять, откуда они идут, и признать, что есть такие, с которыми Евросоюз может согласиться.

В то же время глава ЕК заявила, что еврообъединение хотело бы такого мира, который бы привел Украину к процветанию и суверенитету, и упомянула о гарантиях безопасности для нее.

«И Украине должны быть предоставлены надежные гарантии безопасности. Мне кажется особенно важной необходимость того, чтобы Европа не только говорила откровенно, но и действовала соответственно. Так что пусть не будет места никаким сомнениям», - отметила Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, в пятницу началась Мюнхенская конференция по безопасности, которая традиционно проходит в феврале в Германии. Но Россию не приглашали на мероприятие, о чем сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.