Глава Мюнхенской конференции назвал форум «европейским кошмаром»

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал прошедший форум «европейским кошмаром».

«В каком-то смысле это был европейский кошмар», - сказал он в эфире телеканала ZDF.

Кроме того, руководитель форума заявил, что США при Трампе «живут на другой планете». Такое мнение последовало после выступления американского вице-президента Джей Ди Вэнса, который, по данным телеканала, пренебрежительно отозвался об европейских представителях.

В то же время Хойсген назвал конференцию проясняющей, касательно позиции США. По его словам, форум начался как трансатлантический, но после выступления Джей Ди Вэнса руководство конгресса сделало выводы, что Соединенные Штаты «рвут» общие ценности с Европой.

«Мы также заметили, что сенаторы-республиканцы опасаются выступать публично, поскольку боятся своего президента», - добавил Хойсген.

Напомним, что Кристоф Хойсген расплакался во время своего выступления на церемонии закрытия Мюнхенской конференции. Он не сдержал эмоций, когда заявил, что «ценностная база» Европы и США стала «уже не такой общей». Такое заявление последовало после выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса.