Моряки-участники учений «Комодо-2025» промаршировали по Денпасару

Российские моряки, участники маневров «Комодо-2025», прошли торжественным маршем по улицам Денпасара в Индонезии. Парадную коробку возглавила знаменная группа с триколором и Андреевским флагом.

Это сухопутная часть открытия учений. До этого была морская часть церемонии. У берегов острова Бали в одну линию выстроились 23 военных корабля из 17 стран. Сейчас корабли на якорной стоянке, а для участия в параде на берег сошли по 30 моряков от каждой страны. За нашими тихоокеанцами - военнослужащие из Таиланда, Вьетнама и Италии. Впереди моряки из Австралии, Филиппин, Индии, Японии, Малайзии и Пакистана.

Парадные расчеты идут несколько километров по улицам Денпасара. Несмотря на это движение для транспорта не перекрывается. Индонезийцы выходят из домов, чтобы снять парад. При виде российских моряков - на лицах улыбки, большие пальцы вверх, и восхваляющие крики «Ура» в знак уважения.

«Они классные, выглядят очень сильными», - признался один из местных жителей, наблюдавший за парадом.

Индонезия, как принимающая сторона, предоставила оркестр. С таким музыкальным сопровождением атмосфера в духе национальных традиций и обычаев.

Так же в рамках учений проходят брифинги и международные встречи. На них обсуждаются проблемы, связанные с незаконной деятельностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также решение проблем гуманитарного характера при чрезвычайных ситуациях. От нашей делегации - заместитель главнокомандующего Военно-Морским Флотом Владимир Воробьев.

«Экипажи данных кораблей неоднократно принимали участие в международных учениях, в том числе здесь. Это уже не первое их появление на данном театре. В ходе предыдущих учений они показали высокую выучку и профессионализм. Не сомневаюсь, что покажут высокий уровень и в этом году», - сказал заместитель Главнокомандующего ВМФ России Владимир Воробьев.

Это не первое совместное слаживание моряков Тихоокеанского флота и индонезийских военных. В ноябре прошлого года проходили учения «Орруда-24». Владислав Кольбан, возглавляющий наш парадный расчет, принимал в них участие. Идти в парадной форме строевым шагом при тропической жаре и духоте - для него опыт новый. На вопрос - не жарко ли, отшучивается.

«Самый главный элемент в том, что сегодня она меня охлаждает, а в холодную погоду она меня согревает», - смеется заместитель командира корвета «Резкий» по ВПР Владислав Кольбан.

Финальная часть учений состоится 22 февраля. Моряки разыграют сценарий по оказанию помощи судну, терпящему бедствие.