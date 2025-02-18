Замглавкома ТОФ Воробьев оценил готовность участников учений «Комодо»

Международный симпозиум по безопасности состоялся в индонезийском городе Денпасар в рамках многосторонних военно-морских учений «Комодо-2025». От российской делегации на ней выступил заместитель Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирал Владимир Воробьев.

Он отметил, что индонезийская сторона проводит такие многонациональные учения уже в пятый раз. Маневры направлены на развитие и укрепление сотрудничества в военно-морской области и носят гуманитарный характер.

«Основная направленность учений - это отработка комплекса совместных действий корабельного и судового состава сил, принимающих участие в учениях, по оказанию помощи терпящим бедствия в море судам, спасению членов экипажей», - заявил адмирал Владимир Воробьев.

В этом году ВМФ России на учениях представляют два корвета Тихоокеанского флота «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Резкий». Их обеспечивает танкер «Печенга».

«Экипажи данных кораблей ТОФ неоднократно принимали участие в международных учениях и маневрах... В ходе предыдущих учений они показали высочайшую морскую выучку и профессионализм. Поэтому не сомневаюсь, что данный высокий уровень они проявят и в этом году», - добавил адмирал.

В учениях «Комодо-2025», морская часть которого состоится 22 февраля, от российской стороны участвует отряд кораблей Тихоокеанского флота. Всего в организованных ВМС Индонезии учениях участвуют боевые корабли и наблюдатели из более чем 30 стран.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.