Российские корабли приняли участие в открытии учений «Комодо-2025»

В индонезийском городе Денпасар на острове Бали прошло торжественное открытие международных военно-морских учений «Комодо-2025». В них принимают участие корабли Военно-морского флота РФ, сообщило Минобороны России.

Экипажи российских корветов «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» из состава Тихоокеанского флота присоединились к церемонии открытия. На торжественном мероприятии присутствовали главы ВМС и ВВС Индонезии, а также министры и губернатор Бали. Для гостей были организованы показательные выступления с элементами национальной культуры.

Российскую делегацию на учениях возглавляет заместитель главнокомандующего ВМФ России адмирал Владимир Воробьев.

Во время церемонии открытия корабли стран-участниц продемонстрировали партнерский подход, пройдя в общем строю под флагами своих государств, в то время как над акваторией пролетали самолеты и вертолеты индонезийских ВВС.

Участников учения ожидает ряд официальных мероприятий. Сначала состоится береговая фаза. Учение «Комодо-2025» продолжится до 22 февраля и завершится морской фазой, в которой будут участвовать все корабли приглашенных стран.

В учениях задействованы боевые корабли и наблюдатели из более чем 30 стран мира.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.