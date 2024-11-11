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Корабли ВМФ России и ВМС Индонезии провели первые совместные учения

От российской стороны в учениях участвовали корветы «Резкий», «Громкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и танкер «Печенга».
2024-11-11 06:54:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Яванском море прошли первые совместные военно-морские учения кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России и ВМС Индонезии «Орруда-2024». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В первый день моряки двух стран провели маневрирование, тренировку по связи и досмотр подозрительных кораблей. Кроме того, они освободили судно, захваченное условными террористами.

Во второй день учений провели тренировки по противодействию безэкипажным катерам и спасению на море. Для отработки совместных задач задействовали палубные вертолеты.

От индонезийской стороны в учениях участвовали корвет «Франц Каисиепо» и фрегат «И Густи Нгурах Рай», а от российской - корветы «Резкий», «Громкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и танкер «Печенга».

Напомним, в сентябре отряды кораблей ВМФ России и ВМС Китая в рамках учений «Океан-2024» выполнили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в Японском море. Также они отработали организацию всех видов обороны при смене района выполнения задач тренировки.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #учения #ВМФ России #тоф #яванское море #«Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» #громкий #ВМС Индонезии #резкий #Орруда-2024
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