Politico: ЕС планирует выделить Украине 6 млрд евро военной помощи

Страны Евросоюза готовят пакет военной помощи Украине на сумму не менее 6 млрд евро на фоне переговоров России и США в Эр-Рияде, пишет Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.

«Пакет, который должен включать в себя все — от 1,5 млн артиллерийских снарядов до систем противовоздушной обороны, станет одним из крупнейших пакетов военной помощи ЕС», - говорится в публикации.

Ожидается, что очередной пакет помощи представят перед визитом делегации Еврокомиссии на Украину 24 февраля. При этом названная сумма в 6 миллиардов евро является «отправной точкой» и может увеличиться до 10 миллиардов и более, отметили источники издания.

Возможная помощь Киеву все еще обсуждается в ЕС, по словам источника, ее единогласное одобрение маловероятно из-за «противодействия Венгрии».

Напомним, сегодня в Эр-Рияде состоялась встреча делегаций РФ и США на высоком уровне впервые за несколько лет. Одной из тем на повестке было мирное урегулирование конфликта на Украине, стороны договорились создать отдельный переговорный процесс по этому вопросу.

На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренный саммит по Украине в Париже, однако по его итогам никаких решений принято не было.