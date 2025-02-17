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Туск: саммит ЕС в Париже не принял никаких решений по Украине

Саммит был созван президентом Франции Эммануэлем Макроном на фоне подготовки встречи представителей РФ и США во вторник в Эр-Рияде.
Елизавета Кондрикова 2025-02-17 23:01:28
© Фото: Damian Burzykowski, Keystone Press Agency Globallookpress

По результатам экстренного саммита европейских лидеров в Париже не было принято никаких решений по Украине, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам по окончании встречи.

«Такие встречи не заканчиваются решениями. Это не орган, который мог принимать решения», - приводит РИА Новости слова премьера.

Туск добавил, что итогом саммита стало признание участниками необходимости тесного сотрудничества союзников по украинскому вопросу. Так, европейские лидеры призвали к «срочным и более интенсивным» шагам в этой области, заявив, что это в интересах Европы.

Напомним, речь идет о саммите по безопасности ЕС, срочно созванном президентом Франции Эммануэлем Макроном. Мероприятие состоялось на фоне предстоящих в Эр-Рияде переговоров представителей РФ и США и стремления Евросоюза не допустить заключения мира, на невыгодных, как считают в объединении, для Украины условиях.

#Украина #Польша #Париж #эммануэль макрон #Саммит ЕС #Дональд Туск #саммит по украине
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