Российская делегация прибыла на место проведения встречи в Эр-Рияде

Российская делегация прибыла в Эр-Рияд на место проведения переговоров с представителями администрации США. Кадры из дворца королевской семьи показала Мария Захарова.

Российско-американские переговоры пройдут в одном из дворцов королевской семьи Саудовской Аравии - Дирия в комплексе Альбасатин.

С российской стороны во встрече будут участвовать министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. США будут представлять госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

На встрече будут обсуждать в первую очередь двусторонние отношения. Кроме того, встреча будет посвящена подготовке к возможным переговорам по урегулированию ситуации на Украине и организации встречи двух президентов.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул важность переговоров и отметил, что весь мир следит за возможностью улучшения отношений между двумя странами.