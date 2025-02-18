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Российская делегация прибыла на место проведения встречи в Эр-Рияде

Кадры из дворца королевской семьи показала Мария Захарова.
Владимир Рубанов 2025-02-18 10:25:04
© Фото: Telegram/MariaVladimirovnaZakharova © Видео: Telegram/MariaVladimirovnaZakharova

Российская делегация прибыла в Эр-Рияд на место проведения переговоров с представителями администрации США. Кадры из дворца королевской семьи показала Мария Захарова.

Российско-американские переговоры пройдут в одном из дворцов королевской семьи Саудовской Аравии - Дирия в комплексе Альбасатин.

С российской стороны во встрече будут участвовать министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. США будут представлять госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

На встрече будут обсуждать в первую очередь двусторонние отношения. Кроме того, встреча будет посвящена подготовке к возможным переговорам по урегулированию ситуации на Украине и организации встречи двух президентов.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул важность переговоров и отметил, что весь мир следит за возможностью улучшения отношений между двумя странами.

#Сергей Лавров #сша #Саудовская Аравия #переговоры #Эр-Рияд #Кирилл Дмитриев #Юрий Ушаков
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