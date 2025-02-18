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Лавров: в США план из трех пунктов по Украине назвали фейком

Об этом министру иностранных дел России сообщили госсекретарь США Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц в ходе встречи в Эр-Рияде.
Елизавета Кондрикова 2025-02-18 16:52:57
© Фото: Freddie Everett, Us State, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Госсекретарь США Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц назвали фейком наличие некоего трехэтапного плана завершения украинского конфликта, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи в Эр-Рияде.

Речь идет о плане урегулирования конфликта на Украине, о котором спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог проинформировал главу МИД Польши Радослава Сикорского, пояснил Лавров. По его словам, тема обсуждалась в кулуарах недавней Мюнхенской конференции.

«Сикорский, комментируя этот план, сказал, что он не может раскрыть детали, план - нетипичный, но может быть весьма интересным», - рассказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Сам министр сообщений об этом плане не видел, отметили 360.ru.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде, которые длились более четырех часов и среди прочего затронули тему мирного урегулирования на Украине и будущее обсуждение этого вопроса командами представителей Москвы и Вашингтона.

#в стране и мире #Украина #Сергей Лавров #мид #мирный план
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