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Дмитриев: переговоры РФ и США в Эр-Рияде нельзя назвать перезагрузкой

Ранее в Эр-Рияде завершилась встреча американской и российской делегаций, одним из итогов стала договоренность о дополнительных контактах отдельных команд по Украине.
Елизавета Кондрикова 2025-02-18 16:35:43
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Переговоры России и США в Эр-Рияде нельзя назвать перезагрузкой российско-американских отношений, однако начало для уважительного и равноправного диалога в столице Саудовской Аравии положено, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Мы бы не хотели использовать это слово, потому что помните, когда была эта кнопка, это известно. Была сначала "перезагрузка", потом "перегрузка"», - пояснил он, напомнив о символической кнопке Хиллари Клинтон, на которой русскими буквами вместо «перезагрузки» было написано «перегрузка».

Дмитриев отметил уважительный и рабочий настрой в Эр-Рияде, но призвал относиться реалистично и ждать «более емкого» комментария главы МИД РФ Сергей Лаврова и помощника президента РФ Юрий Ушакова, которые представляли Москву на переговорах с Вашингтоном.

Напомним, ранее сегодня завершилась встреча российской и американской делегаций в Эр-Рияде, это первые переговоры РФ и США на высоком уровне за последнее время. Диалог длился более четырех часов и среди прочего затронул темы мирного урегулирования на Украине и подготовки ко встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

В частности, стороны договорились создать отдельные команды переговорщиков для обсуждения украинского кризиса.

#Россия #в стране и мире #сша #Эр-Рияд #Кирилл Дмитриев #российско-американские отношения #перегворы
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