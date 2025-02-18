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Ушаков заявил, что Путин назначит переговорщиков от России по Украине

Американская сторона еще не определилась со своими представителями.
Елизавета Кондрикова 2025-02-18 15:28:31
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Globallookpress

Решение, кто представит Россию на переговорах по Украине, примет российский президент Владимир Путин, заявил помощник президента Юрий Ушаков. На данный момент состав переговорщиков неизвестен.

Он добавил, что американская сторона еще не назначила своих делегатов. По словам Ушакова, для обсуждения урегулирования украинского кризиса будут созданы отдельные команды, они вступят в контакт «в свое время».

Об этом помощник президента по международным делам заявил по итогам переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде. Переговорный процесс длился более четырех часов. Москву представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и Юрий Ушаков.

#Россия #сша #Владимир Путин #переговоры #Юрий Ушаков #мирные переговоры по Украине
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