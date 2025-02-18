Зеленского с женой заселили в отель «Москва» в ОАЭ

Делегацию Украины вместе с Владимиром Зеленским и его женой заселили в отель «Москва» в ОАЭ. Об этом сообщает Life со ссылкой на соцсети Елены Зеленской.

Отель, где разместились украинские представители, не пятизвездочный. Он имеет всего четыре звезды, и, по отзывам гостей, его чистота оценивается от 7,7 до 10 баллов. То же самое с удобствами - всего 7,6 балла.

Сегодня, 18 февраля, Зеленский планирует встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После этого он поедет в Саудовскую Аравию.

Отмечается, что Зеленский собирается обсудить гуманитарные вопросы.