Захарова: на переговорах РФ и США объявлен небольшой перерыв

На российско-американских переговорах в Эр-Рияде объявили небольшой перерыв, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, позднее стороны возобновят беседу.

Лавров пообщается со СМИ после переговоров делегаций РФ и США, добавила Захарова.

Российско-американские переговоры проходят в одном из дворцов королевской семьи Саудовской Аравии - Дирия в комплексе Альбасатин.

Россию представляют глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. США будут представлять госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Стороны обсудят в первую очередь двусторонние переговоры. Кроме того, делегации проработают возможность переговоров по урегулированию украинского кризиса и личную встречу лидеров государств.

Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор и условились дать своим помощникам поручения немедленно начать подготовку к встрече лидеров двух стран.