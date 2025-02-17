Интрига, державшая в напряжении весь политический мир почти месяц - «говорил - не говорил» Трамп с Владимиром Путиным, сопровождаемая обтекаемыми фразами пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова «не могу, ни подтвердить, ни опровергнуть» - разрешилась. Уже 12 февраля абсолютно конкретное «Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом». Первый раз за последние три года. Разговор длился полтора часа - за это время удалось обсудить целый ряд тем от экономического сотрудничества до иранской ядерной сделки.

«Обсуждалась также тема урегулирования на Украине. Дональд Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Владимир Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Дональдом Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путём мирных переговоров. Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», - сообщалось на официальном сайте Кремля.

Договорились президенты и о личных контактах, а также о создании рабочих групп, которые будут решать проблемы вместе. Первая их встреча пройдет на следующей неделе в Саудовской Аравии. Ну, а накануне - в субботу - министр иностранных дел России Сергей Лавров уже поговорил по телефону с американским коллегой Марко Рубио. Разговор состоялся по инициативе Вашингтона. Главы внешнеполитических ведомств обсудили дальнейшую работу по восстановлению диалога на всех уровнях. Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, рабочие группы займутся прежде всего подготовкой к встрече Путина и Трампа. Американский президент приедет в Москву как только визит будет согласован. Может быть, даже 9-ого мая.

«Нужно чуть-чуть набраться терпения, дать возможность этим рабочим контактам развернуться. Это будет сделано в ближайшие дни и недели, как раз в ходе этих рабочих контактов будут договариваться о дальности той самой встречи президентов. В дипломатической практике очень важно иметь действующее приглашение посетить страну. Вот сейчас и президент Путин имеет действующее приглашение посетить Америку и президент Трамп имеет приглашение посетить Россию», - заявил Дмитрий Песков.

Сразу после беседы с Владимиром Путиным Дональд Трамп собрал пресс-конференцию и раскрыл еще немного подробностей. Позиция американского президента такова: Украина в НАТО не вступит, территориальных уступок тоже не будет. И даже обозначил вероятное место будущей встречи личной президентов. Как вариант - Саудовская Аравия.

Разговорам на высоком и высшем уровнях предшествовала тонкая дипломатическая прелюдия. Первым реальным шагом в установлении контактов стал обмен заключенными. Америка попросила освободить и передать США отбывающего наказание за контрабанду наркотиков Марка Фогеля. Россия согласилась. В обмен Штатами был освобожден гражданин России Александр Винник, которого в США обвиняли в кибермошенничестве. Но первым домой все же вернулся Фогель - это был знак доброй воли со стороны Москвы, который Дональд Трамп принял с благодарностью.

«Россия очень хорошо к нам отнеслась. На самом деле я надеюсь, что это начало отношений, в которых мы сможем положить конец этой войне», - сказал Дональд Трамп.

Для Европы возобновление диалога между Россией и США, возобновление отношений между двумя странами на самом высоком уровне стало настоящим шоком.

Россия, к судорожным трепыханиям европейского сообщества после разговора президентов России и Америки отнеслась спокойно. По мнению главы российского МИД Сергея Лаврова, в Европе просто отвыкли от нормального общения.

«На Западе многие, начиная с руководителей Евросоюза, оцепенели, когда состоялся нормальный, элементарный разговор двух воспитанных, вежливых людей, которые не "откидывают" в сторону разногласия. Их немало. Но они прекрасно понимают, что политика - это садиться разговаривать и искать точки соприкосновения. Мне жаль, что реакция Запада свидетельствует о том, что там таких людей практически не осталось», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

После разговора с Владимиром Путиным, Дональд Трамп позвонил Зеленскому и проинформировал его о состоявшейся беседе - разговор, по данным журналистов, следивших за заявлениями американской стороны длился примерно десять минут. На следующий день Зеленский, трясясь и заикаясь, признался, что очень обижен, что Трамп сперва позвонил Путину.

От обиды Зеленский даже отказался подписывать соглашение по полезным ископаемым, как гарантию того, что вложенные американцами деньги вернутся в США. Бумагу в Киев привез министр финансов США Скотт Бессент всего за несколько часов до разговоров Трампа с Москвой и Киевом. Документ о передаче полезных ископаемых тоже стал сюрпризом. Его Зеленскому дали на ознакомление всего за несколько минут до встречи с Бессентом. Как позже написали журналисты CNN, Зеленский, узнав, что в Киев вылетел борт из США, вообще рассчитывал увидеть другого человека. Он надеялся, что к нему направляется Трамп. И уже по факту узнал, что ему просто привезли и передают долговую расписку.

«Зеленский выглядел менее уверенно на сцене в среду в Киеве рядом с министром финансов США Скоттом Бессентом. Он надеялся лично встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить широкую концепцию мира, после того как американский лидер в пятницу намекнул на возможность скорой встречи, и его команда немедленно начала работу над её организацией. Вместо этого ему представили, как он сам выразился, "серьезных людей" и финансовое соглашение, которое Зеленский так и не подписал», - сообщил CNN.

Последствия такого бунта против хозяев Зеленский наверняка понимает. Ему и без того уже несколько раз прямым текстом сказали из Вашингтона - выборы на Украине провести необходимо. И просроченный пытается хоть как-то спастись. В Киеве, фактически, началась «зачистка» предвыборной поляны. Против Петра Порошенко*, как потенциально возможного претендента на президентское кресло, срочно введены персональные санкции. Против него, а также Виктора Медведчука и украинских олигархов Коломойского*, Жеваго и Боголюбова возбуждены уголовные дела. В Верховной Раде по случаю таких экстраординарных «предвыборных» шагов даже случилась драка - сцепились сторонники Зеленского и Порошенко*.

Объективно, ситуация сейчас на Украине близка к полному разгрому. И, тем не менее, Зеленский все еще пытается продолжать воевать. Он подписал закон о призыве 18-ти летних. Пока по контракту. Пообещал им манну небесную - миллион гривен, поступление в ВУЗ без экзаменов и беспроцентную ипотеку. Но все это после окончания службы. Так что до получения благ надо еще дожить. Служить молодежь может только на опасных боевых должностях.

«Новобранцы с 18-ти лет будут занимать исключительно боевые должности. Да, это подразумевает риск - это, к примеру, должности стрелков и гранатометчиков», - рассказал официальный представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

И все это на фоне катастрофической для Украины ситуации на фронте. И, говоря об этом, надо обратить внимание на еще одну интересную деталь. Как рассказал Дональд Трамп в ходе телефонного разговора он предложил Владимиру Путину временное прекращение боевых действий на Украине. Но получил отказ. Киеву нельзя давать передышку. Как не раз говорил президент России, прекращение боевых действий возможно только на основе долговременных, базовых соглашений по безопасности, и устранения первопричин конфликта. А они остаются прежними - «не» вступление Украины в НАТО, демилитаризация и денацификация.

«Самое важное здесь - устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили, это самое главное. Что же касается самого урегулирования ситуации, то вновь хочу подчеркнуть: его целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе. Но мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа», - говорил Владимир Путин.

У России есть слишком печальный опыт. На неделе исполнилось ровно 10 лет, де-факто сорванным, «минским соглашениям». Тогда, в 2015, в Минске прошла встреча в «нормандском формате» с участием Владимира Путина, Петра Порошенко*, Франсуа Олланда и Ангелы Меркель. Соглашения предусматривали отвод украинских войск с территорий самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, создание буферной зоны, обмен пленными, проведение выборов, с учетом особой позиции жителей ДНР и ЛНР. Из всех пунктов минских соглашений выполнен был только один - обмен пленными. В результате семь лет были использованы для подготовки украинской армии к масштабной «зачистке» территорий ЛНР и ДНР. Ну, а Запад в лице Меркель и Олланда позже признался, что знал о планах Киева, и намеренно обманул Москву.

Что дальше произойдет с Украиной - большой вопрос. Как сказал директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, на Украине за эти 10 лет подыгрывания Западу произошел «крах государственности». Польша уже претендует на Львов, скоро подтянутся и другие реальные участники сегодняшнего и, очень жесткого, будущего конфликта.

Как Европа будет «пилить» остатки Украины - дело Европы. Может быть именно поэтому Старый свет и продолжает кричать о том, что войну необходимо продолжить, что мирные соглашения обязательно должны подписываться при участии Европы. Ведь в хаосе так просто «отобрать и поделить». А тут вдруг этот столь неприятный для европейских русофобов и особенно для главного ястреба - Лондона - разговор Путина и Трампа.

Минувшая неделя заставила весь мир вскрыть карты. Для кого-то новости о возможном мире - «предательство», для кого-то - долгожданная благая весть. Кто-то заранее делит куш. Киевский шулер до сих пор верит, что все это игра. Но решится все за совсем другим столом - столом переговоров. И сесть за него смогут только те, кто способен вести диалог и брать на себя обязательства.

* Лица внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.