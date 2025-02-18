Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретные даты возможной встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом пока не определены. Это заявление было сделано в контексте начавшихся переговоров в Эр-Рияде.

«Возможно, появятся какие-то прикидки по результатам сегодняшних переговоров. Но мы узнаем об этом позже, по завершении этого диалога», - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что оценку переговорам давать преждевременно, поскольку они находятся на начальном этапе.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия была ориентирована на мир с самого начала украинского кризиса. Владимир Путин всегда заявлял о готовности к мирным переговорам, в отличие от многих других стран.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что Украина запретила себе мирные переговоры, а Европа всегда говорила о необходимости ее продолжения любой ценой. Песков подчеркнул, что Россия предпочитает мирные средства для достижения своих целей, но главное - это добиться этих целей.

В Эр-Рияде проходят переговоры между представительными делегациями России и США. Их участники обсудят двусторонние отношения, возможность встречи по украинскому конфликту и перспективу переговоров лидеров государств.