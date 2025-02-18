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Возможные сроки встречи Путина и Трампа могут согласовать в Эр-Рияде

Песков отметил, что оценку переговорам давать преждевременно, поскольку они находятся на начальном этапе.
Владимир Рубанов 2025-02-18 12:29:35
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретные даты возможной встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом пока не определены. Это заявление было сделано в контексте начавшихся переговоров в Эр-Рияде.

«Возможно, появятся какие-то прикидки по результатам сегодняшних переговоров. Но мы узнаем об этом позже, по завершении этого диалога», - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что оценку переговорам давать преждевременно, поскольку они находятся на начальном этапе.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия была ориентирована на мир с самого начала украинского кризиса. Владимир Путин всегда заявлял о готовности к мирным переговорам, в отличие от многих других стран.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что Украина запретила себе мирные переговоры, а Европа всегда говорила о необходимости ее продолжения любой ценой. Песков подчеркнул, что Россия предпочитает мирные средства для достижения своих целей, но главное - это добиться этих целей.

В Эр-Рияде проходят переговоры между представительными делегациями России и США. Их участники обсудят двусторонние отношения, возможность встречи по украинскому конфликту и перспективу переговоров лидеров государств.

#Украина #сша #Саудовская Аравия #Дональд Трамп #Владимир Путин #переговоры #Эр-Рияд #Дмитрий Песков
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